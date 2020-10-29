الكاف بـ قبضة فوزى لقجع .. خطايا أحمد أحمد الأربعة في إفريقيا

أعلن الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" ترشيحه مجددا من ساعات فى انتخابات الكاف المقرر إجراؤها فى مارس القادم على منصب رئاسة الاتحاد القاري.
تولى الرئيس الحالى الملجاشي منصب رئيس الكاف منذ عام 2017 والأزمات تضرب القارة السمراء ووصلت أدراجها إلى المحاكم الرياضية وإلى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.
الملجاشي أحمد أحمد اتسمت فترة توليه مهمة رئيس الكاف بالتخبط الإداري والفشل فى تنظيم مباريات دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية وبات يخضع للأهواء الشخصية والانصياع لمطالب نائبه المغربي فوزى لقجع بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
صدى البلد يرصد خطايا أحمد أحمد الأربعة منذ توليه مهام رئاسة الكاف فى عام 2017 على مدار ولايته الأولي فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
تحقيقات فرنسيةتم إلقاء القبض علي الملجاشي أحمد أحمد رئيس الكاف فى فرنسا صيف عام 2019 وخضع للتحقيق فى قضايا فساد فى مقر إقامته بباريس من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية للاستماع إليه فى الشكوى المقدمة ضده.
وتمركزت الشكوى التى خضع بسببها رئيس الكاف آنذاك فى نحو الاتهامات التى وجهها له عمرو فهمى سكرتير عام الاتحاد الأفريقي بشأن بعض التعاقدات التى تخص ملابس الاتحاد الأفريقى وأمور مالية أخرى.
وقامت الشرطة الفرنسية بعد أيام من احتجاز أحمد أحمد وإخضاعه إلى التحقيق بإخلاء سبيل رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بعد مثوله للتحقيق بعدما ألقت القبض عليه للتحقيق فى قضية إخلاله ببنود التعاقد مع شركة فرنسية.
فضيحة رادس
ملعب رادس شهد مهزلة كروية في سابقة لم تحدث بالملاعب الإفريقية من قبل، وفضيحة هزت عرش الكاف بسبب العطب الذي أصاب تقنية الـ var والذي حال دون إعادة مشاهدة الهدف الذي سجله فريق الوداد البيضاوي في شباك حارس الترجي التونسي والذي ألغاه الحكم المساعد بحجة التسلل.
كما قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية لتقديم جميع الاعتراضات والوثائق بشأن المباراة التي جمعت الجمعة الماضية بين فريقي الوداد والترجي التونسي فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.
الكاف تحت وصاية الفيفا
فرض الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا الوصاية على الكاف لمدة 6 شهور وأسند مهمة الإشراف على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى المرأة الحديدية فالسنغالية فاطمة سامورا.
وتولى الفيفا بشكل فعال إدارة الاتحاد الأفريقي عقب فضائح فساد طالت الكاف العام الماضي، بينها اتهامات ضد رئيسه أحمد أحمد الذي نفى هذه الادعاءات وأكد الفيفا حينها أن أحمد الوزير السابق في بلده مدغشقر خضع للتحقيق من قبل لجنة القيم رغم أنه لم يتم إيقافه.
ثم أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه أنهى تدخله في شؤون الاتحاد الأفريقي (كاف) بعد تسريع مهمته تحت إشراف السنغالية فاطمة سامورا التي استمرت ستة أشهر بإعادة هيكلة الاتحاد القاري واكتمال "المهمة بنجاح".
مباراة الزمالك والرجاء ونهائى دورى الأبطال
سادت حالة من التخبط الإداري داخل ردهات الكاف بشأن تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية إلى وقت لاحق.
الكاف تذرع فى التأجيل للقاء الإياب بين الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى الإصابات التى ضربت لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.
ثم فاجأ الكاف الجميع بعد اتصالات جرت بين أحمد أحمد رئيس الكاف وفوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بتأجيل مباراة الإياب ونهائى دورى أبطال إفريقيا إلى وقت لاحق بعد ضغط الجانب المغربي وإعلانه عبر بيانه أنه بناء على طلب السلطات المصرية وذلك من أجل ضمان عودة لاعبيه من الإصابات واكتمال الصفوف المغربية.