الكاف بـ قبضة فوزى لقجع .. خطايا أحمد أحمد الأربعة في إفريقيا

وتولى الفيفا بشكل فعال إدارة الاتحاد الأفريقي عقب فضائح فساد طالت الكاف العام الماضي، بينها اتهامات ضد رئيسه أحمد أحمد الذي نفى هذه الادعاءات

وأكد الفيفا حينها أن أحمد الوزير السابق في بلده مدغشقر خضع للتحقيق من قبل لجنة القيم رغم أنه لم يتم إيقافه.