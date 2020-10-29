محافظة القاهرة: منع مواكب واحتفالات المولد النبوي بمحيط مساجد آل البيت





وقال المصدر إن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.









وأوضح المصدر انه تم الاتفاق مع مشايخ الطرق الصوفية على منع اي مواكب واحتفالات الصوفية بالمولد النبوى الشريف هذا العام بمحيط مساجد آل البيت.









وأكد أن الطرق الصوفية بالقاهرة اقتصرت على الاحتفال مساء اليوم الخميس، بمسجد الإمام الحسين بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور مشايخ الطرق الصوفية وعدد من علماء التصوف والأزهر الشريف.









وأكدت الطرق الصوفية ان الحفل سيكون بالاجراءات الاحترازية المكثفة حفاظا على صحة المريدين.







