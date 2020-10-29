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محافظات

محافظة القاهرة: منع مواكب واحتفالات المولد النبوي بمحيط مساجد آل البيت

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:02 م
احتفالات بالمولد
احتفالات بالمولد النبوى - أرشيفية
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عبد العزيز جمال
أكد مصدر بمحافظة القاهرة، منع أي احتفالات ومسيرات لاحتفالات المولد النبوي خاصة بأحياء السيدة زينب ومصر القديمة والبساتين.


وقال المصدر إن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.


وأوضح المصدر انه تم الاتفاق مع مشايخ الطرق الصوفية على  منع اي مواكب واحتفالات الصوفية بالمولد النبوى الشريف هذا العام بمحيط مساجد آل البيت.


وأكد أن الطرق الصوفية بالقاهرة اقتصرت على الاحتفال مساء اليوم الخميس، بمسجد الإمام الحسين بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور مشايخ الطرق الصوفية وعدد من علماء التصوف والأزهر الشريف.


وأكدت الطرق الصوفية ان الحفل سيكون بالاجراءات الاحترازية المكثفة حفاظا على صحة المريدين.


يذكر أن الطرق الصوفية كانت تجوب وتحتفل بمحيط مساجد آل البيت بالمولد النبوي الشريف وذلك بالتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت تجوب مسيرات الطرق الصوفية  القرى والميادين في المراكز والمحافظات.

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