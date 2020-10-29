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منوعات

بعد فترة طويلة| سيدة تكتشف غرفة سرية في منزلها الجديد.. شاهد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:41 م
سيدة تكتشف غرفة سرية
سيدة تكتشف غرفة سرية في منزلها الجديد
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هدير علاء
تملكت حالة من الخوف من سيدة إثر اكتشافها بالصدفة وجود "غرفة سرية" داخل منزلها بعد بضعة أشهر من انتقالها للإقامة به، وذلك أثناء قيامها بتنظيف خزانة حيث لاحظت أنه يمكن تحريكها ومن ثم فوجئت بوجود الغرفة السرية مخبأة خلفها.

وأوضحت هذه السيدة، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها لكن يُعتقد أنها من المملكة المتحدة، خلال الفيديو أنها وعائلتها كانوا قد اشتروا هذا المنزل قبل بضعة أشهر، وكانوا يقومون بتنظيف خزائن الملابس المختلفة والأدراج الموجودة به شيئًا فشيء؛ واستطردت قائلة إن امرأة مسنة كانت تقيم بالمنزل قبل انتقالها للسكن هناك.


وأثناء قيامها بتنظيف إحدى الخزائن لاحظت احتفاظ المالكة السابقة بأغراض لا حصر لها، كما انتبهت إلى أنه من الممكن تحريك الخزانة ثم اكتشفت وجود غرفة خلفها، ووقررت إلقاء نظرة عليها من الداخل، حيث فوجئت بوجود عدد هائل من الدمى الموضوعة جنبًا إلى جنب في كافة أنحاء الغرفة، والتي وصفها العديد من المتابعين بكونها "مخيفة"، ذلك بالإضافة إلى عملات معدنية قديمة وكتب ولوحات فنية.

وتساءلت في نهاية الفيديو عن سبب إخفاء مالكة المنزل السابقة للغرفة والأغراض الموضوعة بداخلها بهذا الشكل.


يشار إلى أن هذا الفيديو حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا، وقوبل بتفاعل من العديد من الرواد، الذين أكدوا في تعليقاتهم على وصف الغرفة السرية بكونها "مرعبة" و"غامضة"، لدرجة أن أحد الرواد نصحها بالابتعاد عن هذا المنزل.

وأشارت السيدة في مقطع فيديو آخر إلى شعورها بالقلق وعدم الراحة حيال التواجد على مقربة من الغرفة السرية، مضيفة أنها قررت إغلاقها والتواصل مع المالكين السابقين للمنزل وسؤالهم عنها.


بعد فترة طويلة| سيدة تكتشف غرفة سرية في منزلها الجديد.. شاهد
بعد فترة طويلة| سيدة تكتشف غرفة سرية في منزلها الجديد.. شاهد

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