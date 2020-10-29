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أخبار العالم

بعد نقله إلى ألمانيا.. تطورات الحالة الصحية للرئيس الجزائري

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:56 م
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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شيماء مصطفى
أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الفريق الطبي المرافق للرئيس عبد المجيد تبون، متفائل بشأن نتائج الفحوصات التي خضع لها في أحد المستشفيات المتخصصة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إنه يباشر تلقي العلاج اللازم، مؤكدة أن حالته مستقرة ولا تدعو للقلق.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نُقِل أمس الأربعاء، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، بعد يوم من نقله إلى المستشفى.

ودخل تبون إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، بعد خضوعه للحجر الصحي، عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

وأكد تبون بعدها أن حالته الصحية مستقرة، وأنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

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