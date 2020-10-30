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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ما بين 822 جنيها للجرام.

وبلغ عيار 24 اليوم الأربعاء 938 جنيها.

ووصل عيار 18 اليوم الاربعاء إلى 702 جنيه.

وسجل السعر العالمي للذهب 1875 دولارا للاوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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