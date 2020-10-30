أخبار الرياضة.. أحمد موسى يقترب من الزمالك.. والكاف يبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الأبيض









أكد الاعلامي السعودي علي الرشود اقتراب احمد موسي لاعب نادي النصر من الانتقال الي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









أكد حمزة الشتيوي صحفي مغربي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أبلغ مسئولي نادي الرجاء المغربي بموعد خاطئ لمباراة الزمالك









أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أبلغ مسؤولي الفريق برغبته في التعاقد مع الأحمر لمدة 7 سنوات.









أحرز الدولي الإسرائيلي ضياء السبع لاعب نادى النصر الإماراتي أول أهدافه في الدوري الإماراتي فى الدقيقة 70 فى مرمى فريق الوصل فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالث.









عام يأتي وراءه عام آخر ويظل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أحد أساطير القلعة الحمراء على مدار التاريخ.

ويحتفل محمود الخطيب اليوم الجمعة ، بعيد ميلاده ال 66 كأحد أساطير كرة القدم وليس الأهلي فقط في التاريخ

ينشر " صدى البلد " أبرز الأخبار المحلية والإفريقية والعالمية ، اليوم الجمعة ، والتي جاءت كالتالي:.