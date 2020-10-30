AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. أحمد موسى يقترب من الزمالك.. والكاف يبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الأبيض

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:32 ص
كاف
كاف
Advertisements
مجدي سلامة
ينشر " صدى البلد " أبرز الأخبار المحلية والإفريقية والعالمية ، اليوم الجمعة ، والتي جاءت كالتالي:.


 أكد الاعلامي السعودي علي الرشود اقتراب احمد موسي لاعب نادي النصر من الانتقال الي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


أكد حمزة الشتيوي صحفي مغربي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أبلغ مسئولي نادي الرجاء المغربي بموعد خاطئ لمباراة الزمالك


أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أبلغ مسؤولي الفريق برغبته في التعاقد مع الأحمر لمدة 7 سنوات.


أحرز الدولي الإسرائيلي ضياء السبع لاعب نادى النصر الإماراتي أول أهدافه في الدوري الإماراتي فى الدقيقة 70 فى مرمى فريق الوصل فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالث.


عام يأتي وراءه عام آخر ويظل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أحد أساطير القلعة الحمراء على مدار التاريخ.

ويحتفل محمود الخطيب اليوم الجمعة ، بعيد ميلاده ال 66 كأحد أساطير كرة القدم وليس الأهلي فقط في التاريخ

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. غضب في المغرب بسبب الأهلي.. شوبير يهاجم أوناجم.. مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب لقاء الحرس.. و3 مؤشرات تحسم موقف صلاح من الانتقال إلى برشلونة

#جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب يتصدر تويتر.. والجمهور: أسطورة ولدت من رحم الأيام

أحمد عيد عبد الملك عن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. ‏إحنا عاوزين الحق بس واللوائح تمشي على الكل

ارفض_التاجيل_ياخطيب هاشتاج يتصدر تويتر

التأجيل الإفريقي يثير أزمة.. ثورة في الأهلي وترقب بالزمالك والجبلاية تضع البدائل

أحمد موسى لاعب النصر يقترب من الزمالك ويتنازل عن 50 مليون ريال .. فيديو

ترشيحاتنا

الجمهور يبحث عن عايدة رياض .. تعرف على السبب

احتفالا بذكرى المولد النبوي| صلاح الجمل يبدع في مدح رسول الله "فيديو"

مقتل العشرات في اشتباكات عنيفة بإثيوبيا

الحق عرض الجمعة.. اشتر آيفون 7 نسخة 256 جيجابايت بـ 2370 جنيهًا فقط

لو الرسول بيننا الآن.. بماذا كان سيأمرنا؟ فيديو

جمبسوت فوق الركبة.. إليسا تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصالة وحماقى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة

جمبسوت فوق الركبة.. إليسا تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصالة وحماقى

بين الإثارة والغرابة .. 10 إطلالات لنجمات أثرن الجدل باليوم السابع بمهرجان الجونة