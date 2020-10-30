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أخبار العالم

الإجمالي 313,114 إصابة و2,508 وفاة.. إسرائيل تخفف قيود كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:09 ص
إسرائيل تخفف قيود
إسرائيل تخفف قيود كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2,508 حالات، وتسجيل 688 إصابة جديدة بعد إجراء 34,646 اختبارًا.

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 313,114 إصابة، مشيرة إلى ان عدد المرضى النشطين هو 11,164 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن من بين الإصابات هناك 440 حالة خطيرة منها 191 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 113 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 299,439 شخصًا للشفاء.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 759 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 9,863 مصابًا للعلاج المنزلي، و542 في الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

وقرر كابينت الكورونا في اسرائيل خلال جلسته الليلة الماضية ارجاء إعادة فتح المحال التجارية الى يوم الاحد المصادف ال 8 من نوفمبر المقبل .

كما قرر الكابينيت إعادة الدراسة في الصفوف الأوائل إلى الروابع اعتبارا من يوم الأحد القادم بحسب موقع "مكان" الإسرائيلي.

كما ستفتح غرف الضيافة صالونات الحلاقة والتجميل وتعليم السياقة والتدريب الرياضي للأفراد . 

كما تقرر إعادة فتح دور العبادة مع تحديد عدد المصلين فيها الى 10 أشخاص على الأكثر.

وقد صادف الكابينيت على خطة مجلس الامن القومي للخروج من الإغلاق على 6 مراحل باستثناء موضوع التعليم الذي ستتم مناقشته على الانفراد .

وقال وزراء كبار في المجلس ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حسم الجدل داخل المجلس حيث حصل على تأييد أغلبية الوزراء لموقفه .

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