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عضو مبادرة "صحة المرأة" توضح أبرز أعراض مرض سرطان الثدي..شاهد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:21 ص
عضو مبادرة صحة المرأة
عضو مبادرة صحة المرأة
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نورهان رأفت
قالت سارة طارق، عضو المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، على خلفية تدشين ماراثون للجري، بمناسبة التوعية لسرطان الثدي: إن المبادرة تهدف لخدمة كافة فئات الاسرة المصرية، موضحة أن الماراثون يهدف للتأكيد على أن الصحة السليمة تقي من خطورة الإصابة بسرطان الثدي.

وأَضافت سارة طارق خلال لقاؤها لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الخدمات المقدمة للسيدات ، تشمل الكشف عن سرطان الثدي والسكر والضغط والصحة الإنجابية ، من خلال بطاقة الرقم القومي ، والاستفسار عن بعض الأسئلة الطبية ، والتي على أساسها يتم التعامل الطبي .

وأشارت عضو مبادرة دعم صحة المرأه إلى أن الهدف الأساسي من الحملة الكشف على أكبر عدد ممكن من السيدات ، نظرا لأهمية الكشف المبكر للشفاء .

ولفتت "طارق" إلى أنه من الأفضل الكشف قبل ظهور أية علامات تدل على المرض ، موضحة أن أكثر الأعراض الاستباقية للمرض هي الإحساس بإفرازات في الثدي أو كتلة به .

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، قام الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى ههيا المركزي، بإجراء ١٤ عملية جراحية لاستئصال أورام بالثدي، للسيدات مترددة علي مركز الإحالة بالمستشفي خلال شهر أكتوبر.


وذلك بعد إحالتهم من العيادات الطبية للمبادرة بمختلف أنحاء المحافظة، لتلقي العلاج بالمستشفي ضمن خطة العمل بالمبادرة الرئاسية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم سحب عينة من الثدي لهن بعد الفحص الإكلينيكي، وإرسال العينات للمعامل لإجراء التحليل اللازم، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات، وعمل الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، ومنها أشعة "الماموجرام" على الثدي، حيث تم استئصال الأورام من جذورها واتخاذ حدود الأمان لها، وتم خروج عدد من الحالات بعد إتمام الشفاء، ووجود حالات تتلقى الرعاية الطبية، بعد إجراء العمليات الجراحية، والحالة العامة جيدة و مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

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