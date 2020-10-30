الليلة .. الفنان عمرو عبد الجليل في ضيافة رامي رضوان على dmc

يحل الفنان عمرو عبد الجليل، ضيفًا، على برنامج مساء دي إم سي، على الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على فضائية dmc الليلة، في تمام الساعة التاسعة مساء.
ويكشف الفنان عمرو عبد الجليل خلال اللقاء عن المحطات الفنية الأهم فى مشواره الفنى ، ويسترجع ذكريات تصوير شخصية الريس عزيز فى مسلسل النهاية الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
ويجيب الفنان عمرو عبد الجليل عن ماذا يفعل لوكان روبوت فى الحقيقه ؟ ومالذى كان هايغيره فى الحياة؟.
من جهة أخرى، ينتظرعمرو عبد الجليل، استكمال تصوير فيلم النمس والانس، المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ بدأ التصوير منذ عدة أيام.
ويشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.
شارك عمرو عبد الجليل في مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى، من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وهو من بطولته كل من سهر الصايغ، وناهد السباعى، ومحمد لطفى، وغيرهم.