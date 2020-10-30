أول زيارة رسمية .. رئيس الوزراء يتوجه إلى بغداد غدا

يتوجه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي إلى العراق غدًا السبت في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري رفيع ، حيث سيعقد مع نظيره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بحسب بيان للسفارة العراقية بالقاهرة .
وتنطلق أعمال الجلسة التحضيرية الوزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ووزير التجارة علاء الجبوري في بغداد اليوم الجمعة، تمهيدًا للأعمال الختامية للجنة العليا برئاسة رئيسَي الوزراء في البلدين غدا السبت ، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي.
وعُقدت الاجتماعات التحضيرية للجنة على مستوى خبراء الجانب المصري في مقر وزارة التعاون الدولي، يوم الأحد الماضي، وتم استكمالها في العاصمة العراقية بغداد، أمس واليوم، برئاسة طارق شعراوي، مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، حيث تم الاتفاق على الصياغات النهائية للوثائق الجاهزة للتوقيع في ختام أعمال اللجنة العليا.
وشارك في الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، بجانب مسئولي وزارة التعاون الدولي، ممثلين عن وزارات الخارجية، والصحة والسكان، والعدل، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والقوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، والطيران المدني، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والداخلية والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي، وهيئة الاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز حماية المستهلك.