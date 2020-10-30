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رياضة

الرجاء المغربي يستعيد 12 لاعبا قبل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:27 م
الرجاء ضد الزمالك
الرجاء ضد الزمالك
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي مغربي أن فريق الرجاء استعاد 12 لاعبا، قبل موقعة الزمالك، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان الكاف أعلن أمس، الخميس، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي و نهائي البطولة القارية لأجل غير مسمى ، على أن يعلن المواعيد الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أن الرجاء بات جاهزا عدديا لمواجهة الزمالك، بعد تعافي نحو 12 لاعبا من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت قائمة اللاعبين الجاهزين لخوض  مواجهة الزمالك المقبلة " وفقا للصحيفة المغربية" كالتالي:

حراسة المرمى: أمير الحداوي

خط الدفاع:فابريس نجاه - بدر بانون -سندر الورفلي - عبد الإله مدكور - إلياس الحداد - عبد الرحيم شاكير.

خط الوسط: محمد زريدة - فابريس نجوما - زكرياء الوردي - زكرياء الهبطي - عمر العرجون.

خط الهجوم: ملانجو - أيوب نناح  - أنس جبرون. سفيان رحيمي - محسن متولي- عبدالإله الحافيظي.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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