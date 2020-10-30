الرجاء المغربي يستعيد 12 لاعبا قبل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

وجاءت قائمة اللاعبين الجاهزين لخوض مواجهة الزمالك المقبلة " وفقا للصحيفة المغربية" كالتالي:

خط الدفاع:فابريس نجاه - بدر بانون -سندر الورفلي - عبد الإله مدكور - إلياس الحداد - عبد الرحيم شاكير.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.





يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.