17 غرزة.. أمن البحر الأحمر يضبط المتهم بالتعدي على شاب في الغردقة

تمكنت مديرية أمن البحر الاحمر بالتنسيق مع مديرية أمن قنا اليوم من ضبط البلطجي الذي اعتدي على شاب الغردقة كان يدافع عن فتاة تعرضت للتحرش من بعض البلطجية بمنطقة مبارك ١١ شمال مدينة الغردقة، وإصاب الشاب بـ ١٧ غرزة بالوجه.

وكان قد أصدر اللواء محمود أبو عمره مدير امن البحر الاحمر، تعليماته، العميد عادل حفني حكمدار قسم ثان الغردقة بتشكيل فريق بحث لضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة، بقيادة المقدم مصطفي حلمي رئيس القسم.





وجاءت تحريات المباحث بهروب البلطجية الي المحافظة قنا، وعلي الفور تم التنسيق بين مديريتي البحر الاحمر وقنا، وتم ضبط البلطجي، صاحب الواقعة وترحيل الي محافظة البحر الاحمر وتسليمه وتقديمه للمحكمة لمباشرة التحقيق.





وكان قد أصيب، شاب يدعي حسام م ب - حاصل على دبلوم - يقيم بالغردقة، بــ ١٧ غرزة في الوجه بعد أن قام مجموعة من البلطجية بالتعدي عليه بالالات الحادة في وجهة، بسبب شهامته، أثناء دفاعه عن فتاة حاولوا عدد من البلطجية التحرش بها في منطقة مبارك ١١ بمدينة الغردقة.





وأكد المجني عليه، انه شاهد عددا من البلطجية يقومون بمعاكسة احدى الفتيات في ساعة متأخرة من الليل بالتصادف مع مروره عائدا من عمله، وعندما حاول إنقاذها قام أحد البلطجية بإخراج اله حادة وضربه في وجهه وتناوب باقي البلطجية ضرب الشاب الذي حاول إنقاذ الفتاة التي تصادف عودتها من الدرس، وأسفر ذلك عن إصابة الشاب بعدد ١٧ غرزة في منطقة الوجه. وفرو هاربين.





ومن جانبه، ناشد والد الشاب المعتدي عليه بسبب شهامته وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، بسرعة القبض على البلطجي الذي اعتدي على نجله وتقديمه للعدالة، حتى لا تنتشر البلطجة في مدينة الغردقة السياحية، وتصبح الشهامة والاخلاق عملة نادرة ينهبها البلطجية واولاد الشوارع.





وتم تحرير محضر برقم ١٥٥٢ جنح ثان الغردقة، بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.