AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غدا.. بدء تسليم شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:06 ص
شقق سكن مصر
شقق سكن مصر
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم غدا الأحد 1/11/2020 وحتى 30/12/2020، فى تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط  للفائزين بها بالمرحلتين الأولى والثانية.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسل 14 بجوار الجامعة الألمانية ومسلسل رقم 10 بالمرحلة الأولى، ووحدات "سكن مصر" بمسلسل رقم 6 بالمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد) لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

اقرأ أيضا:

وقال المهندس أمين غنيم، إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 14 بالمرحلة الأولى، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 1/11/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 2/11/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 3/11/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 4/11/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 5/11/2020.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه بالنسبة لوحدات مسلسلي رقم 10  بالمرحلة الأولى  ومسلسل رقم 6 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 14، يوم 1/11/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 2/11/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 3/11/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 4/11/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 5/11/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 8/11/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 9/11/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 10/11/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم 11/11/2020، ووحدات العمارة رقم 23، يوم 12/11/2020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم 15/11/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم 16/11/2020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم 17/11/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم 18/11/2020، ووحدات العمارة رقم 28، يوم 19/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 1 و 29، يوم 22/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 2 و 30، يوم 23/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 3 و 31، يوم 24/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 4 و 32، يوم 25/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 5 و 33، يوم 26/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 6 و 34، يوم 29/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 7 و 35، يوم 30/11/2020.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى إنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 8 و 36، يوم 1/12/2020، ووحدات العمارتين رقمى 9 و 37، يوم 2/12/2020، ووحدات العمارتين رقمى 10 و 38، يوم 3/12/2020، ووحدات العمارتين رقمي 11 و 39، يوم 6/12/2020، ووحدات العمارتين رقمى 12 و 40، يوم 7/12/2020، ووحدات العمارة رقم 41، يوم 8/12/2020، ووحدات العمارة رقم 42، يوم 9/12/2020، ووحدات العمارة رقم 43، يوم 9/12/2020، ووحدات العمارة رقم 44، يوم 13/12/2020، ووحدات العمارة رقم 45، يوم 14/12/2020، ووحدات العمارة رقم 46، يوم 15/12/2020، ووحدات العمارة رقم 47، يوم 16/12/2020، ووحدات العمارة رقم 48، يوم 17/12/2020، ووحدات العمارة رقم 49، يوم 20/12/2020، ووحدات العمارة رقم 50، يوم 21/12/2020، ووحدات العمارة رقم 51، يوم 22/12/2020، ووحدات العمارة رقم 52، يوم 23/12/2020، ووحدات العمارة رقم 53، يوم 24/12/2020، ووحدات العمارة رقم 54، يوم 27/12/2020، ووحدات العمارة رقم 55، يوم 28/12/2020، ووحدات العمارة رقم 56، يوم 29/12/2020، ووحدات العمارة رقم 57، يوم 30/12/2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: بدء تسليم ٢٤٠ وحدة سكنية بدار مصر بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل

الإسكان: بدء تسليم ٢٤٠ وحدة سكنية بدار مصر بمنطقة الأندلس في القاهرة الجديدة الأحد المقبل.. بيع ١٣ محلًا تجاريًا وصيدلية بـ ٦ أكتوبر الجديدة.. وطرح 12 أخرى بالمزاد العلني

بدء تسليم دفعة جديدة من سكن مصر بالمرحلتين 1 و2 بالقاهرة الجديدة أول نوفمبر

شقق سكن مصر.. لراغبي الحجز.. أماكن وطرق تمويل ومواعيد كاملة

الجزار: بدء تسليم 1428 شقة بـ سكن مصر بالعبور الجديدة بعد غد

الإسكان تخصص 5 أفدنة بـ6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني جديد

ترشيحاتنا

لأول مرة.. يسرا تكشف تعامل زوجة أبيها لها.. فيديو

بأسعار رخيصة.. أفضل 4 هواتف فى الكاميرا

تقارير: جاساما حكمًا لمباراة الزمالك والرجاء.. ورضوان جيد يدير النهائي بشرط

بعد إصابة فان دايك بالصليبي .. ليفربول يتمسك بضم صخرة إفريقيا

150 صورة من حفل ختام الجونة السينمائي| النجوم على السجادة الحمراء

مرض جديد يهدد الرجال.. اعرف أعراضه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لويس هاميلتون يتفوق علي مايكل شوماخر في سباقات فورمولا formula 1 .. صور

شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور

شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة