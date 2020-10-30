17 وفاة و709 مصابين.. حصيلة ضحايا زلزال تركيا ترتفع

أعلنت السلطات التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد غلى 17 حالة وفاة و709 مصابين.





وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 17 مبنى تهدمت جراء زلزال إزمير.





وزعم أردوغان أن حكومته سخرت كافة طاقتها لاستكمال أعمال البحث والإنقاذ في أسرع وقت ممكن.





وتابع الرئيس التركي " نحن على استعداد كامل للتصدّي لكل الكوارث الطبيعية في كل أنحاء تركيا".





وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.





وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.





وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.