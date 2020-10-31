البني أدم زي الإنسان..عمرو عبد الجليل: لا أحب لفظ رفضت أعمال فنية.. وأحب مكانش في نصيب

قال الفنان عمرو عبد الجليل ، مازحا أن الانسان مثل البني أدم لا يختلفون عن بعض كثيرا، معلقا "الانسان لما يضايق .. البني أدم بيزعل .. ولو فرح ينبسط".





وأضاف «عبد الجليل» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه لم يرفض أي دور قدم اليه من قبل لسبب انه لا يحب الدور ولكنه يكره لفظ يرفض أعمال فنية ويحب لفظ "محصلش نصيب" لانه عندما لا يقبل بعمل فني يكون ذلك لضيق وقته أو لسبب هام جدا.





وتابع عمرو عبد الجليل، أنه لا يقتنع بمسمي مدرسة معينة في الفن ولكن يقتنع بأنه يحب الفنان أو الممثل ويحب جميع أفلامه وجميع المشاركين معه فى الأفلام، موضحا أنه يحب أفلام الأبيض والأسود بجنون، ويعشق جميع الممثلين الذين كانوا في العهد الماضي.





وأوضح عمرو عبد الجليل، أن عام 2020 كان جيدا بالنسبة له لانه لأول مرة يقوم بعمل مسلسلين فى عام و4 أفلام فى عام واحد، مشيرا إلى أن هذا العام كان جيدا جدا علي المستوي الشخصي بالنسبة له.



