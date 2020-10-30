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حوادث

غطوا جثمانه بـ "يفطة" انتخابات.. مصرع شاب على الطريق الزراعي بالبحيرة| فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الزراعى أمام قرية دسونس التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم حفظ الجثة بـ ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقع حادث اصطدام شاب بسيارة أثناء عبوره الطريق أمام مدخل مركز أبو حمص.


وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع شاب أثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره الطريق أمام قرية دسونس، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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غطوا جثمانه بـ "يفطة" انتخابات.. مصرع شاب على الطريق الزراعي بالبحيرة| فيديو
غطوا جثمانه بـ "يفطة" انتخابات.. مصرع شاب على الطريق الزراعي بالبحيرة| فيديو
غطوا جثمانه بـ "يفطة" انتخابات.. مصرع شاب على الطريق الزراعي بالبحيرة| فيديو

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