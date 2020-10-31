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فن

20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:29 ص
الهضبة عمرو دياب
الهضبة عمرو دياب
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رامى المهدي - عدسة على الخشاب

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا في ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من ضيوف الحفل.

 

ومن الأغاني التي أحيا بها الهضبة الحفل، لو اتساب، أجمل عيون، يوم تلات، تملي معاك وقمرين".

 

ومهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

 

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

 

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد
20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد
20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد
20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد
20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد
20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد
20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد
20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد
20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد
20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد
20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد
20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد

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