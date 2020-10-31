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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تنعى بخالص الحزن والأسى العالمة الجليلة فرخندة حسن

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:40 م
اكاديمية البحث العلمى
اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
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نهلة الشربينى
تنعى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمزيد من الحزن والأسى العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة فرخندة حسن مقرر مجلس الأخلاقيات بأكاديمية البحث العلمى ومؤسس اللجنة القومية للمرأة بأكاديمية البحث العلمى والأمين العام الأسبق للمجلس القومى للمرأة وعضو مجلس الشورى وصاحبة سجل مشرف من الإنجازات على كل المستويات وأحد أهم القامات المصرية المحبة لمصر والتى ظلت حتى اللحظات الأخيرة تعطى بسخاء من أجل رفعة مصر فى المحافل الدولية.

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خالص العزاء لأسرتها و زملائها وأصدقائها ولمجتمع البحث العلمى فى مصر وندعو المولي العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم اسرتها الكريمة واهلها وذويهاوان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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