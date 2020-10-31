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أخبار البلد

المؤتمر العلمي الـ 28 في مكافحة العدوى.. الخميس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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محمد غالي
تنظم الجمعية المصرية لمكافحة العدوى- بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة، والرابطة العربية لسلامة المرضي- مؤتمرها العلمى الـ 28 تحت عنوان "السلامة لكم وبكم" في الفترة من 5 – 7 نوفمبر المقبل، بهدف نشر الوعي والتوعية لسلامة المرضى، وأفراد الطاقم الطبى داخل المنشآت الصحية.

ويرأس المؤتمر الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب. ويشارك فيه نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء، وهيئة التمريض من مختلف الكليات، والهيئات المحلية، والإقليمية، والدولية ، والعلماء المتخصصين في مجالات مكافحة العدوى، والوبائيات، والأمراض المعدية، والصحة العامة ، بالإضافة الى ممثلين عن منظمة الصحة العالمية بالقاهرة و إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية.

ويناقش المؤتمر هذا العام- من خلال عدد من المحاضرات وورش العمل- عددا من الوضوعات منها مبدأ السلامة للجميع: سلامة المرضي وسلامة العاملين الصحيين وسلامة المجتمع والقاء الضوء علي الممارسات الآمنة في ظل الجائحة العالمية لفيروس كورونا والدروس المستفادة و تبادل الخبرات احتواء العدوى داخل المختبرات..

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