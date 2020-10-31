ماكرون مخاطبا المسلمين: ليس لدينا مشكلة مع أي دين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ليس لديها أي مشكلة مع أي دين كان، وذلك عقب حملة انتقادات طالته إثر تصريحات عن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.





وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية على تويتر "خلافًا لكثير مما سمعت وشاهدت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، فإن بلدنا ليس لديه مشكلة مع أي دينٍ كان".





وأكد ماكرون أن جميع هذه الأديان تمارس بحرية على أرض فرنسا، وتابع الرئيس الفرنسي "ليس هناك وصم: فرنسا متمسكة بالسلام وبالعيش معًا".





وأدلى ماكرون بتصريحات تلفزيونية أكد خلالها أن الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعا تتبناه حكومته، وإنما نابعة من صحف حرة ومستقلة.





وتابع ماكرون "أفهم أنه قد نشعر بالصدمة من رسوم كاريكاتورية لكنني لن أوافق مطلقًا على تبرير العنف"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وأصر خلال اللقاء المقرر إذاعته مساء السبت، على رغبته في محاربة الإرهاب داخل فرنسا، نافيا رغبته في وصم المسلمين.





وشددت الحكومة الفرنسية يوم الخميس الإجراءات الأمنية عقب هجوم بسكين نفذه شاب تونسي قتل خلاله 3 ضحايا.





ويأتي الحادث عقب قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي، الشهر الجاري، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد.



