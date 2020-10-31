خبير: كورونا أثبتت قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الازمات

صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته عن نمو الاقتصاد المصري إلى ٣,٥٪.. وزير المالية: شهادة جديدة تعكس أهمية المشروعات التنموية للرئيس السيسي.. والقاهرة نجحت في التعامل الإيجابي مع تداعيات أزمة كورونا