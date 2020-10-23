محمود محي الدين: كورونا أثبت قدرة برنامج الإصلاح الاقتصادي على منع شرور كثيرة

قال الدكتور محمود محي الدين ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولي، إن أهداف البنك الدولى و الأمم المتحدة قد تكون متشابهة ولكن طريقة العمل بها مختلفة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أكثر شمولًا.





وأضاف محمود محي الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه يجب أن تكون هناك حزم للضمان الاجتماعي لتقليل آثار برامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين.





ولفت إلى أنه لا يمكن إنكار الأعباء التى صاحبت الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا معًا ولكن بدون الإصلاح كانت التكلفة ستصبح الأكبر.





وأوضح محمود محي الدين أن أزمة فيروس كورونا أثبتت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي منعت شرورًا كثيرة عن الدول المشاركة بهذه البرامج ومن بينها مصر.





وأشار إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي تسهل التفاوض مع صندوق النقد الدولى والحصول على دعمه.





وتابع: صندوق النقد الدولي حذر من الخروج المبكر للدول من حزم التمويل والمساندة للتعامل مع فيروس كورونا لأن الأزمة مستمرة.



