بمذاق لا يقاوم .. طريقة تحضير مشروب قهوة بالتوت

تقدم الشيف قهوة بالتوت بمذاق لا يقاوم وشهى وسريع، لعشاق القهوة.

مقادير مشروب قهوة بالتوت

خليط القهوة

٢ كوب كبير لبن بارد

كوب توت مهروس مكعبات

ثلج

نكهة الفراولة

سبرنكلز أحمر

طريقة تحضير مشروب قهوة بالتوت

* يوضع خليط التوت فى كاسات التقديم

* يضاف اللبن وقطع الثلج

* تخلط روح الفراولة مع خليط القهوة

* يضاف خليط القهوة على الوجه







وفي هذا السياق كشف عميد معهد القلب السابق من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن فوائد تناول من ٣ إلي ٥ فنجان قهوة يوميًا.

واستشهد على كلامه بالأبحاث الطبية العلمية الحديثة التى تؤكد منافع القهوة الصحية:

تمنع أزمات القلب وجلطات الشرايين.

تساهم في الوقاية من السكتات الدماغية وجلطات المخ.

تقي من تليف الأعصاب والزهايمر والعته المبكر

تمنع سرطان الثدي والقولون والكبد

ولفت إلى أن القهوة لها فائدة كبيرة فى علاج الاكتئاب وأصحاب مرض السكر، وتمنع جفاف العين، وتساهم في الوقاية من بعض العدوي الميكروبية المستعصية.