عيار 24 بـ 951 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1-11-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد 1-11-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.









أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 951 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 832 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 713 جنيها للجرام.



