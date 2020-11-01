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أخبار العالم

هولندا تتجاوز 350 ألف حالة إصابة بكورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
واصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في أوروبا، حيث بلغ عدد المصابين في القارة نحو 10 ملايين مصاب.


ووفق ما ذكرته وسائل إعلام متفرقة، فقد وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 357 ألفًا و640 حالة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.


وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 7459، في حين تعافى من المرض حتى الآن 5882 من المصابين.


وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 35 نحو أسبوعًا.


يأتي ذلك، فيما تجاوزت الحصيلة العالمية من المصابين بفيروس كورونا الـ46 مليونًا، بينما تجاوزت الوفيات المليون و190 ألفًا، ولم يزد عدد المتعافين على الـ31 مليونا.

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