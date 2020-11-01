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أخبار العالم

السلطات الفرنسية تعلن توقيف شخصين آخرين في عملية الطعن بمدينة نيس

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
السلطات الفرنسية
السلطات الفرنسية تعلن توقيف شخصين أخرين في عملية الطعن بمدين
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، توقيف شخصين آخرين في إطار التحقيق في هجوم نيس بفرنسا مما يرفع عدد الموقوفين إلى ستة أشخاص؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وكانت السلطات الفرنسيىة قد أوقفت شخصا رابعا، مساء أمس السبت، يشتبه في وجود علاقة له بالاعتداء على كنيسة نوتردام في مدينة نيس جنوب شرقي فرنسا.

وبحسب "فرانس 24"، فإن الموقوف الرابع تونسي الجنسية يبلغ من العمر 29 عاما، وجرى اعتقاله في مدينة جراس التي تبعد 45 كيلومترا عن نيس.

وقال مصدر قضائي إن السلطات الفرنسية قامت السبت بتوقيف تونسي يبلغ 29 عاما، ما يرفع إلى عدد الموقوفين في قضية الهجوم الذي استهدف الخميس كنيسة في نيس في جنوب فرنسا إلى أربعة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل ثالث ووضعته رهن الاحتجاز على خلفية هجوم نيس.

ووقع هجوم طعن بكنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، الخميس، قتل خلاله 3 أشخاص.

وأكدت السلطات الفرنسية أن منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية يدعى إبراهيم العويساوي وصل مؤخرا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

واعتقلت فرنسا، صباح الجمعة، رجلًا كان على صلة بالتونسي إبراهيم العويساوي منفذ هجوم نيس، والذي راح ضحيته 3 أشخاص، وفقًا لإذاعة "فرانس إنفو".

وأوضح مصدر قضائي أن الرجل البالغ 35 عاما كان على تواصل لبعض الوقت مع الشاب التونسي ليلة هجوم كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية.

ويأتي الهجوم في نفس الشهر الذي قطعت فيه رأس المدرس الفرنسي صاموئيل باتي، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض الأستاذ على تلاميذه في حصة دراسية.

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