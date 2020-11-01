أمين الحداد عن والده: كان يدندن بالقصيدة في دماغه ويكتبها حين الانتهاء منها.. فيديو

قال الشاعر أمين حداد، نجل الشاعر الراحل فؤاد الحداد، إنه شاكرا للهيئة العامة لقصور الثقافة بسبب جمعهم للأعمال الكاملة لفؤاد حداد ما بين 2006 و 2008، منوها إلي أن هذا اتاح الفرصة لعدد كبير جدا من الشباب أن يروا هذا التراث الموجود في 12 جزءًا من التراث الكبير لشعر الحداد.





وأضاف أمين الحداد، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولي، أن كل عام تتعرف الناس أكثر عن شعر الحداد، الذي يتصف بأنه شعر غزير وعظيم، مشيدا بأنه شارك الناس بمنشور علي الفيس بوك ينص علي ايه أكتر بيت شعره تحبه لفؤاد الحداد، متابعا أنه وجد الكثير من الناس شاركوا بكتابة أبيات الشعر ومختلف الدواوين.





وأشار إلي أنه يحب لوالده الكثير من الأعمال في مراحل مختلفة، وأنه عاشقا لجميع أعمال والده، مضيفا أن الحداد كان إنسانا صافيا، يتحلى بالخلق والصفات الكريمة، إضافة إلي أنه حاد الزكاء، قائلا" زي ما بيظهر في كتاباته وأعماله التي ساعدت على سرعة وصولها للناس".





وأوضح أن الحداد معظم أوقاته يكون جالسا في منزله، وليس كان كثير الخروج والسهر، مشيدا بغرابة طقوس شعره، وأن طقوس شعره كانت تأتي في أى وقت، لافتا إلي أن الحداد كان يكتب شعره فى دماغه وليس بالورقة والقلم، متابعا أنه يقوم بدندنة القصيدة ثم إذا انتهي منها يقوم بكتابتها.





وتابع نجل الشاعر الراحل فؤاد الحداد، أن سبب حفظ أعماله في دماغه قبل الورق كان السبب فيها دخوله بكثرة المعتقلات خلال فترة الخمسينيات والسيتينات، ولم يتوفر حينها الورق ليقوم بكتابة أعماله فأصبح حفظ الأعمال دون تدوين ليس صعبًا بالنسبة للحداد.