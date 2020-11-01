الأوراق المطلوبة للالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراة فى التربية بالدراسات العليا الأفريقية

أعلنت كلية الدراسات العليا الأفريقية بجامعة القاهرة، عن الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراة فى التربية.
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أولا بالنسبة للطلاب المصريين
- أصل شهادة الدرجة الجامعية الاولى +شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة.
_ أصل شهادة الدبلوم العامة أو المهنية بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة.
- أصل شهادة الدبلوم الخاصة بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة.
- اصل شهادة الماجستير بتقدير جيد على الأقل (للمتقدمين للدكتوراة) + صورتان من الشهادة.
- أصل شهادة الميلاد الإلكترونى.
- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
- عدد (4) موافقة جهة العمل.
- عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومى.
- تقديم أصل وصورتين من إيصالات سداد المصروفات الدراسية بعد اجتياز اختبارات القبول وشرط لتسجيل المقررات لإرشاد الأكاديمى.
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ثانيا يالنسبة للطلاب الوافدين
1- اصل شهادة الدرجة الجامعية + شهادة التقديرات.
2- أصل شهادة الدبلوم العامة أو المهنية فى التربية بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات.
3- أصل شهادة الدبلوم الخاصة بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات.
4- أصل شهادة الماجستير بتقدير جيد على الأقل.
5- صورة جواز السفر سارى الصلاحية.
6- خطاب ترشيح من السفارة مع ذكر اسم البرنامج الدراسى وجهة التمويل والعام الجامعى.
7- معادلة الدرجات الحاصل عليها من المجلس الأعلى للجامعات.
8 - (6) صور شخصية.
9- توقيع الكشف الطبى بمستشفيات الجامعة كشرط القيد، مع استخراج شهادة خلو الطالب من الإيدز أو من أى أمراض أخرى من وزارة الصحة المصرية.
10- تقديم أصل وصورتين من إيصالات سداد المصروفات الدراسية بعد اجتياز اختبارات القبول وشرط لتسجيل المقررات.