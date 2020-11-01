الأوراق المطلوبة للالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراة فى التربية بالدراسات العليا الأفريقية

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أولا بالنسبة للطلاب المصريين



- أصل شهادة الدرجة الجامعية الاولى +شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة.





_ أصل شهادة الدبلوم العامة أو المهنية بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة.





- أصل شهادة الدبلوم الخاصة بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة.

- اصل شهادة الماجستير بتقدير جيد على الأقل (للمتقدمين للدكتوراة) + صورتان من الشهادة.





- أصل شهادة الميلاد الإلكترونى.





- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- عدد (4) موافقة جهة العمل.





- عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومى.





- تقديم أصل وصورتين من إيصالات سداد المصروفات الدراسية بعد اجتياز اختبارات القبول وشرط لتسجيل المقررات لإرشاد الأكاديمى.





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ثانيا يالنسبة للطلاب الوافدين



1- اصل شهادة الدرجة الجامعية + شهادة التقديرات.





2- أصل شهادة الدبلوم العامة أو المهنية فى التربية بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات.





3- أصل شهادة الدبلوم الخاصة بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات.





4- أصل شهادة الماجستير بتقدير جيد على الأقل.





5- صورة جواز السفر سارى الصلاحية.





6- خطاب ترشيح من السفارة مع ذكر اسم البرنامج الدراسى وجهة التمويل والعام الجامعى.





7- معادلة الدرجات الحاصل عليها من المجلس الأعلى للجامعات.





8 - (6) صور شخصية.





9- توقيع الكشف الطبى بمستشفيات الجامعة كشرط القيد، مع استخراج شهادة خلو الطالب من الإيدز أو من أى أمراض أخرى من وزارة الصحة المصرية.





10- تقديم أصل وصورتين من إيصالات سداد المصروفات الدراسية بعد اجتياز اختبارات القبول وشرط لتسجيل المقررات.



أعلنت كلية الدراسات العليا الأفريقية بجامعة القاهرة، عن الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراة فى التربية.