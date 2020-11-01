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تعليم

الأوراق المطلوبة للالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراة فى التربية بالدراسات العليا الأفريقية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:16 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية الدراسات العليا الأفريقية بجامعة القاهرة، عن الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراة فى التربية. 

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أولا بالنسبة للطلاب المصريين
- أصل شهادة الدرجة الجامعية الاولى +شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة. 

_ أصل شهادة الدبلوم العامة أو المهنية بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة. 

- أصل شهادة الدبلوم الخاصة بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة.
 
- اصل شهادة الماجستير بتقدير جيد على الأقل (للمتقدمين للدكتوراة) + صورتان من الشهادة. 

- أصل شهادة الميلاد الإلكترونى. 

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
 
- عدد (4) موافقة جهة العمل.

- عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومى. 

- تقديم أصل وصورتين من إيصالات سداد المصروفات الدراسية بعد اجتياز اختبارات القبول وشرط لتسجيل المقررات لإرشاد الأكاديمى. 

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ثانيا يالنسبة للطلاب الوافدين
1- اصل شهادة الدرجة الجامعية + شهادة التقديرات. 

2- أصل شهادة الدبلوم العامة أو المهنية فى التربية بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات. 

3- أصل شهادة الدبلوم الخاصة بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات.

4- أصل شهادة الماجستير بتقدير جيد على الأقل.

5- صورة جواز السفر سارى الصلاحية. 

6- خطاب ترشيح من السفارة مع ذكر اسم البرنامج الدراسى وجهة التمويل والعام الجامعى.

7- معادلة الدرجات الحاصل عليها من المجلس الأعلى للجامعات.

8 - (6) صور شخصية. 

9- توقيع الكشف الطبى بمستشفيات الجامعة كشرط القيد، مع استخراج شهادة خلو الطالب من الإيدز أو من  أى أمراض أخرى من وزارة الصحة المصرية. 

10- تقديم أصل وصورتين من إيصالات سداد المصروفات الدراسية بعد اجتياز اختبارات القبول وشرط لتسجيل المقررات.

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