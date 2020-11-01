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حوادث

22 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية .. تعرف على الأسماء

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:12 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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محمد عبدالله

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم ، أسماء 22 مواطنا مصريا طلبوا الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع التنازل عن الجنسية المصرية، ووافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق  على  طلبهم.


ونص قرار وزير الداخلية  رقم1625  لسنة 2020، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية يؤذن لكل من الـ 22 مواطنا أولهم محمد حسين محمد وآخرهم البير نعيم حلمى بطرس المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

22 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية .. تعرف على الأسماء
22 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية .. تعرف على الأسماء

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