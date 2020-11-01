تعليم قوص يدشن مبادرة لنشر الوعي الصحي بالمنازل من خلال طلاب المدارس

دشن الدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية، بمحافظة قنا ، اليوم الأحد، من مدرسة سواقي العليقات، مبادرة توعوية تهدف لنشر الثقافة الصحية بين الأسر المحيطة بالمدارس من خلال الطلاب بالتعاون مع الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين بكل مدرسة.





قال الدكتور محمد خلف، مدير إدارة قوص التعليمية، أنه يجرى حاليًا التنسيق بين إدارة قوص التعليمية والإدارة الصحية بقوص لتدريب الأخصائيين الإجتماعيين علي الإسعافات الأولية دعما لدور الزيارات الصحيات الذى يعاني نقص كبير وفي الفترة الحالية داخل المدارس.





و أوضح خلف، بأنه تم تجهيز غرفة عزل طبي بكل مدرسة يشرف عليها مدير المدرسة شخصيًا، لتكون مهيأة لأى أحداث تشهدها المدرسة.





وأشار هاني أنيس، المسؤول الإعلامي لإدارة قوص التعليمية، إلى أن مبادرة " أنا السفير " تستهدف صقل مهارات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بالمعلومات الصحية من خلال الاخصائي النفسي والاجتماعي والزائرات الصحيات لنشرها داخل منازلهم تجنبا للعدوي البكتيرية أو الفيروسية.





و أضاف أنيس، بأن المبادرة تسعى للاستفادة من كافة الطلاب الذين يعتبرون بمثابة سفراء لأسرهم داخل المدرسة، حيث لا تخلوا أى أسرة من وجود تلميذ و أكثر بالمراحل التعليمية المختلفة.





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