كندا تكشف تفاصيل حادث الطعن بمدينة كيبيك

اعتقلت الشرطة الكندية شابا يبلغ 24 عاما، في مدينة كيبيك على خلفية حادث طعن قُتل خلاله شخصان وأصيب 5 آخرون.









وذكرت الشرطة أن المشتبه به كان يرتدي ملابس تشبه ما يرتديه الناس في العصور الوسطى، ويحمل سيفا، نافية صلته بجماعة إرهابية محددة.









واستمرت مطاردة المشتبه به لمدة ساعتين تقريبا، ليلة عيد الهالوين بعد العثور على 4 جثث، إلى أن ألقت القبض عليه، وفقا لشبكة "سي بي اس" الكندية.









وأكد قائد شرطة مدينة كيبيك روبرت بيجون أن المشتبه به مواطن كندي من شمال البلاد جاء إلى العاصمة لإحداث الفوضى، واختار ضحاياه بشكل عشوائي.







