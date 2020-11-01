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اقتصاد

جمال القليوبي: تصنيف شرق المتوسط من أكثر مناطق الغاز الطبيعي في العالم| شاهد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:06 م
الدكتور جمال القليوبى
الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة
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مايكل عياد
أكد الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الغاز الطبيعي أحد أهم مشتقات المواد الأحفورية الموجودة تحت سطح الأرض، التي تكون مختلطة مع الزيت الخام أو البترول، والتكوين الصخرى عبارة عن غاز طبيعى وزيت خان أسفله ماء، مشيرا إلى أن الحقول لدينا عبارة عن خزانات غاز أو خزانات زيت أو بترول.

وأضاف "القليوبي"، خلال حواره مع "صدى البلد"، أن الغاز الطبيعى الموجود بالخزانات يحقق تصنيفًا متقدمًا على مستوى العالم، بمعنى أن هناك دولًا وأماكن معينة يوجد بها المستوى الاحتياطى من الخزانات من الغاز بنسبة عالية جدًّا، وهذه المناطق لم يتم تصنيفها عالميًا، ووجد أن الغرب الأمريكى يحقق أول هذه التصنيفات من الاحتياطى ثم الجزيرة السيبيرية والبحر الأسود، ثم منطقة بحر العرب، وأخيرًا منطقة شمال شرق المتوسط.

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وأوضح أن هذا التقييم امتد حتى الجزء الأفريقى، وأن هناك احتياطيا من الغاز الطبيعى لدى القارة الأفريقية السمراء يصل إلى حوالى 21% من الاحتياطى العالمى، وهو ما يعتبر أحدث دراسة قدمتها شركة "موبيل اسو" فى وسط أفريقيا، وقد أنشأت خطًا بطول 42 بوصة، هذا الخط يستطيع أن يحمل في ضخه إما الزيت الخام وإما الغاز الطبيعى إلى الكاميرون على ساحل المحيط الأطلنطى.

وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة، أنه منذ إنشاء منظمة الأوبك وهى منظمة الدول التى لديها فوائد من الإنتاج والمصدر للنفط، وهذه الدول زادت بحوالي 14 دولة حجم ما تنتجه منظمة الأوبك للسوق العالم يصل إلى حوالى 31,5 مليون برميل يوميا، وبالتالى إنتاج العالم يصل إلى حوالى 97,5 مليون برميل يوميًا، تنتج منظمة الأوبك حوالي 56 مليونًا وتصدر حوالي 31,5 مليون.

اختتم "القليوبي"، "ما زال الاحتياطى العالمى من الزيت الخام فى محل شك لأن كثيرًا من الاحتياطات للتقارير للشركات العالمية أو الاحتياطى من الإنتاج مع المستهدف ميكانيكية الخزانات".

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