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توك شو

أعمال عنف متوقعة.. خبير علاقات دولية يكشف مفاجأة بشأن الانتخابات الأمريكية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:38 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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حمزة شعيب
قال الدكتور ماك شرقاوي الخبير في العلاقات الدولية، إن هناك ميليشيات عسكرية أمريكية مرخص لها حمل السلاح، مؤكدا أن هناك 360 مليون قطعة سلاح يملكها 120 مليون أمريكي من البيض المتعصبين.

وتابع شرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"ترامب يعمل لمصلحة أمريكا والمواطن الأمريكي، مضيفا:"  بنسلفانيا وفلوريدا من الولايات المتأرجحة وهما من سيحسمان الفائز في الإنتخابات الأمريكية".

وأشار شرقاوي إلى أن ترامب نجح في إفشال المساعدات الأوروبية لإيران إضافة إلى كونه نجح في توفير الكثير من فرص العمل لشباب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن ترامب نجح في عودة 50 % من قوات جيش بلاده التي كانت في الخارج دون أي نتيجة من وراءها لأمريكا، مشددا على أن ترامب يعمل لصالح بلده وشعبه.

وأردف الدكتور ماك شرقاوي كاتب وأستاذ العلاقات الدولية، أنه من المتوقع حدوث أعمال عنف عقب نتيجة الانتخابات الرئاسية أيا من كان الفائز.

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