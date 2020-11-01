مجدى صابر : مهرجان الموسيقى العربية من زمن الفن الجميل

وقال مجدى صابر : إن مهرجان الموسيقى العربية يعيد من زمن الفن الجميل وهذه الدورة تعد الاصعب فى تاريخ المهرجان نظرا لما تشهده البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووجه مجدى صابر الشكر الى وزيرة الثقافة والدولة لتذليل كافة العقبات امام انعقادها موجها الشكر للفنانين المشاركين في فعاليات الدورة الحالية.

وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى وهم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار ، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرض لابداعاته بقاعة صلاح طاهر .





ويلى ذلك الحفل الفنى الذى يتضمن مجموعة مختارة من اعمال عمالقة الفن جمال سلامة ، حلمى بكر ، محمد سلطان وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى ، أحمد إبراهيم ، سارة سحاب ، إيمان عبد الغنى ، أحمد عفت ، أميرة أحمد ، مى حسن ، ياسر سليمان ، آيات فاروق ، غادة آدم ، سوما.





فى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من أحمد محسن ، محي صلاح ، نهى حافظ ، عاطف عبد الحميد ، حنان الخولى ، أنغام مصطفى ، مازن دراز ، احمد الوزيرى .





كما يقام على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حفل بقيادة المايسترو أحمد عامر ويضم فاصلين، يُحيى الثانى النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ، اما الفاصل الاول فيحييه كل من أجفان ، رحاب عمر ، محمد حسن ووليد حيدر.





يذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى ، سارة سحاب ، احمد ابراهيم ، سوما ، ايمان عبد الغنى ، احمد عفت ، اميرة احمد ، مى حسن ، ياسر سليمان ، آيات فاروق ، غادة ادم ، مدحت صالح ، احمد محسن ، محيى صلاح ، نهى حافظ ، عاطف عبد الحميد ، حنان الخولى ، انغام مصطفى ، مازن دراز ، احمد الوزيرى ، اجفان ، رحاب عمر ،محمد حسن ، وليد حيدر ،على الهلباوى ، على الحجار، رضوى سعيد ، ريم حمدى، امجد العطافى ، كارمن سليمان ، مى فاروق ، عاصى الحلانى ، هانى شاكر ، احمد نافع ، ابراهيم فاروق ، نهاد فتحى ، احمد سعيد ، صابرين النجيلى ، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى ،محمد الخولى، ياسر سعيد ، مصطفى سعد ، امير الرفاعى ، ولاء طلبه ، احمد سعد ، خالد سليم ، فرح الموجى ، ريهام عبد الحكيم ،محمد شوقي، سامح منير ، احمد عصام ، اميره سعيد ، حسناء ، رحاب مطاوع ، ايمن مصطفى ، محمد متولى ، وائل ابو الفتوح ، شروق شريف ، السيد وهب الله ، اشرف وليد ، كنزي ، محمد الشرنوبى ، حنان ماضى ، عصام محمود ، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان) ، ندى غالب ، ايه عبد الله ، سعد رمضان (لبنان) ، صابر الرباعى (تونس) ، مصطفى النجدى ، حنان عصام ،احمد صبرى، خالد عبد الغفار ،عفاف رضا، ساره ذكى ، سعيد عثمان ، يحيى عبد الحليم ، اسماعيل صادق.









الى جانب 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم ، عازف العود باسم درويش ، عازف الاكورديون وائل النجار ، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان) ، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الاردن) ، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار ، عازف التشيللو عماد عاشور ، عازف العود ممدوح الجبالى ، عازف الكمان محمد ظهير ، عازفة القانون عفاف شكرى ، عازف التشيللو يحيي المهدي.









كما تشارك 8 فرق موسيقية هى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي ، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف ، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي، فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام إلي جانب 24 منتخبا من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب، المايسترو احمد عامر ، المايسترو محمد الموجى ، المايسترو صلاح غباشي ، المايسترو ايهاب عبدالغفار ، المايسترو فاروق البابلي ، المايسترو مصطفي حلمي ، المايسترو عادل عايش والمايسترو هانى فرحات.