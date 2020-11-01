شوقي غريب يقرر فتح المران الأول للمنتخب الأولمبي أمام الإعلام

قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي فتح المران الأول للمنتخب المقرر له في الثانية والنصف عصر الثلاثاء المقبل في معسكره المفتوح بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة لكافة وسائل الاعلام.





ومن المقرر أن يخضع اللاعبين للمسحة الطبية الأولى ثم يعقبها المران الأول.





يأتي هذا في بداية معسكر الفريق قبل الدخول في معسكر مغلق إعتبارا من 8 نوفمبر استعدادا لمباراتي كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر وأمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو 2021.





كان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي حدد الثانيه ظهر الثلاثاء المقبل موعدا لبدء تجمع اللاعبين بالملاعب الفرعيه لاستاد القاهره حيث يتم اجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء المران الأول

وكان الجهاز الفني قد فضل منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد انتهاء مسابقة الدوري على أن يكون المعسكر مفتوحا فيما يبدأ المعسكر المغلق اعتبارا من 8 نوفمبر الحالي.





ومن المنتظر أن يشارك في المعسكر 35 لاعبا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.





ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يومي 11 أو 12 نوفمبر الحالي والثانيه يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي حيث يتم وضع الترتيبات النهائيه للمباراتين بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركه الراعيه للاتحاد





ومن المقرر ان يبدأ المعسكر باجراء الجميع المسحه الطبيه للكشف عن كورونا ثم يعقبه اجتماع للجهاز الفني مع جميع اللاعبين يحدد خلاله شوقي غريب أهداف المعسكر والمطلوب من كل لاعب باعتبار المعسكر هو الأول للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الافريقيه والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.



