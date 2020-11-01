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محافظات

محافظ سوهاج يوجه بسرعة رفع الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:20 م
حادث انهيار منزل
حادث انهيار منزل بحارة
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أنغام الجنايني
انتقل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساءاليوم، إلى موقع حادث انهيار منزل بحارة متفرعة من شارع بحرى مدرسة النجاح بمنطقة سيالة أولاد نصير بحى غرب سوهاج، لتفقد موقع الحادث ومعاينة الأضرار الناتجة عنه، بحضور مدحت القاضى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفريدة سلام رئيس حى غرب، وممثلى الصحة والاسعاف والتضامن الاجتماعى وشركات المياه والكهرباء والغاز، وقوات الشرطة.
 
ووجه "الفقي" بسرعة رفع الأنقاض وحصر الخسائر  وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيتم إخلاؤها.
 
كانت غرفة الأزمات بالمحافظة قد تلقت إخطارا مساءاليوم بانهيار منزل مكون من ٤ طوابق بمنطقة سيالة اولاد نصير بحى غرب سوهاج، وعلى الفور أصدر محافظ سوهاج توجيهاته بالدفع بقوات الحماية المدنية، والإسعاف، ومعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض، حيث قامت الوحدة المحلية لحى غرب بفصل المرافق عن المنزل والمنازل المجاورة، وفرض كردون امنى عن طريق قسم أول شرطة سوهاج.

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وقد أسفر الحادث حتى الان عن اصابة ٣ أشخاص تم نقلهم لتلقى العلاج بمستشفى سوهاج الجامعى، وجارى رفع الانقاض، وحصر الخسائر.
محافظ سوهاج يوجه بسرعة رفع الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين
محافظ سوهاج يوجه بسرعة رفع الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين
محافظ سوهاج يوجه بسرعة رفع الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين
محافظ سوهاج يوجه بسرعة رفع الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين
محافظ سوهاج يوجه بسرعة رفع الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين

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