AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد فضل: لا مجال للانتماءات والمجاملات للأهلي أو الزمالك داخل اتحاد الكرة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:47 م
محمد فضل عضو اللجنة
محمد فضل عضو اللجنة الخماسية
Advertisements
حسام الحارتي
قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ، إنه تم الانتهاء من لائحة اتحاد الكرة، وسيتم عرضها على الجمعية العمومية التي تمثل 96 ناديًا.

وقال محمد فضل، في تصريحات هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، "لا مجال للانتماءات والمجاملات للأهلي أو الزمالك داخل اتحاد الكرة".

وتابع محمد فضل، "ننتظر موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على لائحة النظام الأساسي قبل عرضها على الأندية".

وأعرب محمد فضل، عن أمنيته بفوز نادي الزمالك على منافسه الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار محمد فضل، إلى أنه "كان يتمنى فوز بيراميدز بالكونفدرالية الأفريقية".

واختتم محمد فضل "لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة، وسعيد بفترة تكليفي في الجبلاية، وتقديم كافة ما لدينا للنهوض بالرياضة المصرية".


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة: الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من الصالات المستضيفة لمونديال اليد

جمال محمد علي يوضح لائحة الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: إعلان اللائحة الجديدة خلال أيام وانطلاق الموسم الجديد نهاية نوفمبر

طاهر محمد طاهر: أنا وعائلتي أهلاوية .. وصلاح والنني لمعوا قطاع الناشئين في المقاولون

اللجنة الخماسية: ننتظر رد الفيفا على خارطة انتخابات اتحاد الكرة

أخبار الرياضة | تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مجددًا وتعديل موعد النهائي.. محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته

ترشيحاتنا

خاص| موسيماني يستقر على عودة رباعي الأهلي المعار

هالة زايد: 65٪ من إصابات كورونا تنحصر فى 5 فئات من المصريين.. فيديو

محمد فضل: لا مجال للانتماءات والمجاملات للأهلي أو الزمالك داخل اتحاد الكرة

بعد خطف الأنظار بأنوثتها.. شاهد | 10 إطلالات لـ زوجة عمر الشناوي أثارت الجدل

أخبار النادي الأهلي.. عودة الرباعي المعار.. وغياب نجوم الأحمر عن قائمة هدافي الدوري

فى عيد ميلادها الـ48.. شاهد | أجرأ 10 إطلالات للفنانة غادة إبراهيم المثيرة للجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة.. طريقة عمل مشروب القهوة بالفانيليا

دون علاج.. 3 طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا

طريقة تحضير شوربة فريك.. 4 وصفات مختلفة