وزيرة الصحة: محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. 65٪ من إصابات كورونا تنحصر فى 5 فئات من المصريين.. فيديو

ناقشت وزيرة الصحة هالة زايد الحالة الصحة في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا واحتمالية استقبال الموجة الثانية من الفيروس وعرضت الاستعدادات التي قامت بها الوزارة والمؤسسات في عدة موضوعات .









قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا لاحظنا زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا في الفترة الماضية ولكنها ليست كبيرة بل متوقعة، موضحة "قمنا بعمل احتياطاتنا، ونعلم أين ستكون الزيادة في إصابة فيروس كورونا، وفئات المجتمع الأكثر عرضة للإصابة".









قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، إن 65% من إصابات فيروس كورونا تنحصر بين ربات المنازل ومن لا يعملون و المتقاعدين و الأطقم الطبية والموظفين بسبب جلوسهم اكبر فترة ممكنة في المنزل أو بسبب الزيارات العائلية .









قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، إن 50% من إصابات مصر بفيروس كورونا فوق سن 35 ومنهم 30% فوق سن الـ50 لافتة الى انه 80% من إصابات مصر فوق سن 25 والاطفال من سن 0 الى سنتين نسبته 0.4 % ومن سن سنتين الى 5 سنوات 0.2% ومن سن 5 سنوات الي 15 سنة نسبتهم 1.1 % .



