إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.





شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.





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وأكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة أن المديرية قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية وتمكنت من إزالة 13 حالة تعد واقعة على مساحة (15 قيراطا و9 أسهم) أراضي زراعية بما يعادل 2688 مترًا بمراكز (ديرب نجم – أولاد صقر- فاقوس – الحسينية - الصالحية).





أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزالة 4 حالات تعد على الأرضى الزراعية بمركز ومدينة ديرب نجم واقعة على مساحه 4 قراريط بما يعادل 700 متر، وإزالة حالة تعد بمركز ومدينة أولاد صقر على مساحة قيراط بما يعادل 175 مترا، وإزالة حالتي تعد بمركز ومدينة فاقوس على مساحة 10 أسهم بما يعادل 70 مترا، وإزالة 5 حالات تعد بمركز ومدينة الحسينية على مساحة 9 قراريط و18 سهما بما يعادل 1701 متر، وإزالة حالة تعد بمدينة الصالحية على مساحة 5 أسهم بما يعادل 35 مترا.







أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الفترة السابقة شهدت تنفيذ حملات موسعة لإزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأرض الزراعية حتى الآن بلغ 897 حالة تعد على مساحة 32 فدانا و15 قيراطا و16 سهمًا أرض زراعية بما يعادل 137 ألفا و147 مترًا ، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.