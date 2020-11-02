جذب كهربا وكلمات غير مناسبة.. تفاصيل مذكرة الأهلي للجنة الانضباط ضد محمد فضل

أعلنت إدارة الأهلي التقدم بشكوي رسمية ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة إتحاد الكرة بعد واقعة تسليم درع الدوري مع لاعب الفريق الأول للكرة محمود كهربا.





وكشفت مصادر خاصة أن مذكرة الأهلي تتضمن بنودا تفصيلية حول الواقعة مدعومة بفيديوهات تم تصويرها من المقصورة الرئيسية لتظهر الواقعة بوضوح وتعمد محمد فضل جذب محمود كهربا.





وتحتوي المذكرة علي ان إدارة الأهلي تعاملت بمنتهي النضج مع محمد فضل رغم أنه ليس رئيسًا للإتحاد او حتي النائب وهو مجرد ممثل للجبلاية وجلس بجوار رئيس النادي ونزل بصحبته لتسليم الدرع.





وقال المصدر إن هذا الأمر حدث فقط لأنهم يعتبرون حتي الآن أن فضل هو ابن للأهلي قبل أن يكون عضوا بلجنة معينة تدير إتحاد الكرة وإلا كان تم تكليف أحد أعضاء المجلس بالنزول معه لتسليم الدرع، كما أن غياب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقته التي تدير إتحاد الكرة ونائبه الدكتور جمال محمد يثير التساؤلات.

كما تضمنت المذكرة عرض للواقعة كاملة من حيث جذب محمد فضل لـ محمود كهربا والتلفظ له بكلمات لا تناسب مع قيمة واسم المنصب الذي يشغله بعيدًا عن أنه كان لاعبا سابقا.



