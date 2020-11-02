السعودية تفتح باب العمرة.. وشركات السياحة تتأهب

أعلنت المملكة السعودية تسيير رحلات العمرة و العودة تدريجيا ، والدخول للمسجد الحرام و الروضة الشريفة ، مع إجراءات احترازية مشددة حفاظا على صحة المعتمرين، والتى بدأتها بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين كمرحلة أولى.





وتتيح المرحلة الثالثة وفقا لرؤية السعودية، السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من 1 نوفمبر 2020، حتى ينتهى خطر كورونا أو ايجاد لقاح.





وفى إطار ذلك يرصد "صدى البلد" ، موقف شركات السياحة المصرية، استعدادا لإطلاق رحلاتهم فى ظل التصريحات السعودية بعودة تسيير رحلات العمرة مرة أخرى بشكل تدريجي.





قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أننا فى مرحلة انتظار إعلان السعودية الضوابط الخاصة بها لتنظيم تسيير رحلات العمرة ، ليتم ربطها بالضوابط المصرية فيما يتوافق معها ووفقا للإجراءات الاحترازية الجديدة.





أكد الغمرى فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن هناك تواصلا دائما بين شركات السياحة المصرية و وكلاء السعودية، بالإضافة إلى تواصل وزارة السياحة والآثار مع وزارة الحج السعودية ، للوقوف على اخر المستجدات المتعلقة برحلات العمرة .





أشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إلى مناقشات تتم من قبل مجلس تسيير الأعمال بغرفة الشركات السياحية يوميا ، لوضوع مقترحات وتصورات وسيناريوهات الضوابط المصرية ، مشير إلى أن أبرز المقترحات التى أثيرت حولها العديد من التساؤلات، وجود خطاب ضمان يفرض على الشركات المنفذة للعمرة ، قائلا : التوقيت غير مناسب لتطبيقه.





أوضح باسل السيسي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، أن خطاب الضمان قانون ، ولا يمكن اجتزائة و يطبق كاملا ، لافتا أن ثبات "سكون" الحركة فى العمرة التى نشهدها الفترة الراهنة أفضل توقيت لتغير المنظومة .





أضاف باسل لـ"صدى البلد" إلى أن ، الشركات السياحية جاهزة وعلى أكمل وجه ولكن يبقى الوضع مرتبط بصدور الضوابط السعودية و المصرية لتنظيم العمرة ، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية للمعتمر واستقرار إصابات كورونا، جميعها معايير مرتبطة بتسيير رحلات العمرة.



