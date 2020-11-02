AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السعودية تفتح باب العمرة.. وشركات السياحة تتأهب

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
أعلنت المملكة السعودية تسيير رحلات العمرة و العودة تدريجيا ، والدخول للمسجد الحرام و الروضة الشريفة ، مع إجراءات احترازية مشددة حفاظا على صحة المعتمرين، والتى بدأتها بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين كمرحلة أولى.

وتتيح المرحلة الثالثة وفقا لرؤية السعودية، السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من 1 نوفمبر 2020، حتى ينتهى خطر كورونا أو ايجاد لقاح.

وفى إطار ذلك يرصد "صدى البلد" ، موقف شركات السياحة المصرية، استعدادا لإطلاق رحلاتهم فى ظل التصريحات السعودية بعودة تسيير رحلات العمرة مرة أخرى بشكل تدريجي.

قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أننا فى مرحلة انتظار إعلان السعودية الضوابط الخاصة بها لتنظيم تسيير رحلات العمرة ، ليتم ربطها بالضوابط المصرية فيما يتوافق معها ووفقا للإجراءات الاحترازية الجديدة.

أكد الغمرى فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن هناك تواصلا دائما بين شركات السياحة المصرية و وكلاء السعودية، بالإضافة إلى تواصل وزارة السياحة والآثار مع وزارة الحج السعودية ، للوقوف على اخر المستجدات المتعلقة برحلات العمرة .

أشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إلى مناقشات تتم من قبل مجلس تسيير الأعمال بغرفة الشركات السياحية يوميا ، لوضوع مقترحات وتصورات وسيناريوهات الضوابط المصرية ، مشير إلى أن أبرز المقترحات التى أثيرت حولها العديد من التساؤلات، وجود خطاب ضمان يفرض على الشركات المنفذة للعمرة ، قائلا : التوقيت غير مناسب لتطبيقه.

أوضح باسل السيسي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، أن خطاب الضمان قانون ، ولا يمكن اجتزائة و يطبق كاملا ، لافتا أن ثبات "سكون" الحركة فى العمرة التى نشهدها الفترة الراهنة أفضل توقيت لتغير المنظومة .

أضاف باسل لـ"صدى البلد" إلى أن ، الشركات السياحية جاهزة وعلى أكمل وجه ولكن يبقى الوضع مرتبط بصدور الضوابط السعودية و المصرية لتنظيم العمرة ، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية للمعتمر واستقرار إصابات كورونا، جميعها معايير مرتبطة بتسيير رحلات العمرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المستحقات والمديونيات أبرزها..7 ملفات شائكة أمام مجلس شركات السياحة

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

شركات السياحة تعلن موعد عودة رحلات العمرة للمصريين

العناني: ننتظر قرار السعودية الرسمي بفتح العمرة ولم نتلق مخاطبات بالموعد

مقاطعة السفر إلى تركيا.. هل تفعلها شركات السياحة المصرية؟

إيهاب عبدالعال: لا ضوابط عمرة بدون نظيرتها السعودية.. وخطاب التضامن سيزيد من أعباء المواطن

ترشيحاتنا

بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2.. طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمنطقة أرض مطار إمبابة

الأزمة مستمرة.. محمد فضل يقصي كهربا من قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو

بالفستان الأبيض.. عروس تدخل غرفة العمليات بعد ساعة من الزفاف..صور

بعد استبعاده من المنتخب.. تفاصيل مخطط محمد فضل للانتقام من كهربا

بعد قليل.. بيان مهم من وزيرة الصحة بعد لقائها مع سفير الصين بمصر

الحكومة: مواعيد جديدة لغلق المحلات العامة والمنشآت السياحية والورش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تتويجها باللقب.. شاهد صور نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020

بعد يوتيوب youtube ونتفليكس netflix .. تيسلا تعيد الراديو لسياراتها بتكلفة إضافية

أيهما أجمل ؟ ميس حمدان تتألق بإطلالتين على إنستجرام