بسبب فستان ليلى علوي .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون هاني البحيري





حيث جاء تصميم الفستان مجسما وبكتف واحد، مكشوفا من الساقين، باللون الفوسفوري الزاهي مرصعا باللون الذهبي، حيث جاء نفسه من تصميم versace وهذا ما اكتشفه رواد السوشيال ميديا.





كما كتب رواد السوشيال ميديا على صفحات التواصل الاجتماعي أن ليس المرة الأولى الذي يتم اتهام هاني البحيري بإقتباس تصميمات عالمية وانسابها لتصميماته.





ولكن التزم هاني البحيري الصمت حتى الأن ولم يرد بالنفي أو التأكيد على رواد السوشيال ميديا.





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وإليكم الصور ..