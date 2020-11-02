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فن

أول فيديو لـ عقد قران درة وهاني سعد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:23 م
درة وهانى سعد
درة وهانى سعد
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أحمد إبراهيم
عقد رجل الأعمال هاني سعد قرانه على الفنانة درة وذلك فى الجونة بحضور عدد من النجوم والمقربين. 

وظهرت درة فى الفيديو وهى تخضع إلى جلسة تصوير مع زوجها هانى سعد كما أنها قامت بالتقاط عدد من الصور مع الحضور. 

وكشفت وجود قصة حب تجمع بين الممثلة درة زروق ومهندس الديكور هاني سعد قد بدأت في التردد منذ شهر يناير الماضي، وذلك بعدما ظهر في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.

وظهرت درة مجددًا مع سعد في شهر مارس الماضي بعدما نشرا عدة صور من داخل سيارته.

كما تداول نشطاء على السوشيال ميديا رسالة رومانسية منه إليها على إنستغرام، جاء فيها: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".

وتسبب تعليق سعد الرومانسي على منشور نشرته درة في تكرار أخبار اقتراب زواجهما.

ونقلت تقارير عن مقربين من الفنانة التونسية أنها كانت تخطط للزواج من مهندس الديكور المصري في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيل كل المخططات بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار المرض.

وكانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على تكتم كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط سوف تعلن عن هذا الأمر.

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