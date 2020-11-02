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أخبار العالم

بعد طلب توسيع عمله.. الناتو: البقاء 5 سنوات إضافية في العراق

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:44 م
حلف الناتو
حلف الناتو
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شيماء مصطفى
أعلنت قائد قوات الناتو في العراق، جيني كارينيان، أن القوات قد تبقى لمدة 5 سنوات أخرى في البلاد، حتى تفعيل برنامج الإصلاح ونظام الدفاع والأمن.

ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، قالت كارينيان، إن التحالف الدولي ضد داعش، في مرحلة الانتقال وسيتم تقليل عدد قواته في العراق خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت "سنكون عونًا للعراق عن قرب في هذا الانتقال، وهدف الناتو هو القيام بواجبه حتى دون وجود قوات التحالف الدولي، هدفنا إنجاح الإصلاح".

وأوضحت أنه "بناءً على طلب الحكومة العراقية، أبدى وزراء الدفاع في حلف الناتو قبل أيام، موافقتهم على توسيع العمل في البلاد من خلال زيادة عدد مستشاريها لتشمل وزراة الداخلية أيضًا، لذا ستكون أمامنا مهمات أكثر في الأشهر والسنوات المقبلة". 

وحول عمل ومهمة الناتو في العراق، أكدت أن "مهمة الناتو في العراق استشارية وليست قتالية، تقدم الاستشارة لوزارة الدفاع العراقية حتى إصلاحها".

ولفتت إلى أن العمل مع الدفاع العراقية يتضمن مكافحة الفساد، تحسين إدارة القدرات البشرية وتدريبها، السياسة والستراتيجية، قانون الاشتباك المسلح، القيادة، المرأة، السلام والأمن، والعمل بحرفية في التهيئة العسكرية. 

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