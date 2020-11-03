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توك شو

مشاهد تظهر ملاحقة الشرطة لمنفذي هجوم فيينا.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:21 ص
هجوم فيينا
هجوم فيينا
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إبراهيم القادري
عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو يوضح لحظة إطلاق النار في محيط كنيس يهودي وسط العاصمة النمساوية فيينا .

وأضاف الفيديو أن الشرطة النمساوية انتشرت في شوارع فيينا بعد أن شهدت أحد شوارعها تبادلا لإطلاق النيران .

وأوضح الفيديو أن المهاجرين استخدموا حزام ناسف أثناء هذا الهجوم .

وقد أدان رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، بشدة الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا الإثنين، والذي استهدف 6 مواقع بالمدينة.

وأكد ميشيل عبر حسابه على موقع "تويتر": "تدين أوروبا بشدة هذا العمل الجبان الذي ينتهك الحياة والقيم الإنسانية.. أفكاري مع ضحايا وشعب فيينا في أعقاب هجوم الليلة المروع.. نتضامن جميعا مع النمسا".

وكانت الشرطة النمساوية أعلنت أن الهجوم الإرهابي في العاصمة فيينا استهدف 6 مواقع، مؤكدة أن جميع المواقع مجاورة لشارع يضم أحد المراكز الدينية.

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