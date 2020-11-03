قرح وعلامات زرقاء.. عَرَض مقلق يشير للإصابة بفيروس كورونا

يترك فيروس كورونا المستجد، المتعافين مع بعض الأعراض التي تستمر لفترة طويلة من الوقت، ومن بينها علامات في أصابع القدم، حيث توصل العلماء إلى أن الأصابع التي تحمل كوفيد تتحول إلى اللون الأرجواني بسبب المرض يمكن أن تستمر لمدة 5 أشهر على الأقل حتى بعد الشفاء من الفيروس.





ويمكن أن يؤدي التهاب أصابع القدم الناتج عن Covid-19 إلى ظهور جلد أحمر أو أرجواني وتورما وبثورا، فقد تظهر الأعراض عادةً في غضون أسبوع من الإصابة وتختفي بشكل طبيعي في غضون أسبوعين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





لكن في بعض الأشخاص ، أصبحت مشكلة الجلد مظهرًا من مظاهر "Long Covid" ، والتي تستمر لأشهر بعد أن حارب المرضى الفيروس، ويخشى أطباء الأمراض الجلدية الذين أجروا البحث أن تكون عرض شائع للفيروس.





وتشير تقديرات الأبحاث السابقة إلى أن واحدًا من كل 12 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا يصاب بنوع من الشكوى الجلدية ، وقد دعا الخبراء مرارًا وتكرارًا رؤساء الصحة للاعتراف به كأعراض رسمية.





وأجريت الدراسة الأخيرة من قبل باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH)، وأنشأ العلماء سجلًا دوليًا لمظاهر الجلد Covid-19 في أبريل 2020 ، بالتعاون مع الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية والأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.





تم الاتصال بالأطباء الذين أدخلوا المرضى في السجل في أبريل في شهري يونيو وأغسطس لتحديث مدة أعراض المرض الجلدية لـ Covid-19، وتم تسجيل ما يقرب من 1000 حالة من المرضى الذين يعانون من مظاهر جلدية لـ Covid-19 في 39 دولة.





وأظهرت الأرقام أن حوالي نصف المرضى المسجلين في السجل مصابون بفيروس كورونا ، وأن حوالي 16 في المائة منهم تم نقلهم إلى المستشفى بسبب المرض.





ومن بين أولئك الذين أصيبوا بـ "كوفيد أصابع" وهو تورم الأصابع أو احمرار أو تورم القدمين واليدين استمرت الأعراض لمدة 10 إلى 15 يومًا في المتوسط.





وحذر أحد الباحثين من أن البعض ما زالوا يعانون من "كوفيد أصابع" بعد 150 يومًا - أي ما يعادل حوالي خمسة أشهر.



