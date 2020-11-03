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رشاد عبده: مشروعات الاقتصاد الأخضر تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:59 ص
الاقتصاد الاخضر
الاقتصاد الاخضر
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ريهام فيكتور
قال الخبير الاقتصادي ، رشاد عبده، إن الاقتصاد الأخضر قائم على إقامة مشروعات تتفق مع البيئة ولاتضر بالإنسان أو تهدده بمخاطر، لذلك فمصر تتجه نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رشاد عبده ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن ، أنه لولا فيروس كورونا لكان العالم كله اتجه إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشار  الخبير الاقتصادي ، إلى أن القطب الجليدى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يؤدى الى انهيار مستوى المياه فى البحار والانهار .

وتابع  الخبير الاقتصادي  ،أن مصر بدأت فى السندات الخضراء ، والعالم يشتريها ليقوم بتمويل مشروعات صديقة للبيئة ، منوهًا إلى أن قرارات الدولة قائمة بعدم إعطاء أى سيارة جديدة تصريح إلا بعد استخدام تسير بالغاز وليس البنزين ، فالتلوث البيئى جعل مصر اكبر دول العالم مصابة بالفشل الكلوى وغيرها  من الأمراض .

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