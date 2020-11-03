رشاد عبده: مشروعات الاقتصاد الأخضر تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. فيديو

قال الخبير الاقتصادي ، رشاد عبده، إن الاقتصاد الأخضر قائم على إقامة مشروعات تتفق مع البيئة ولاتضر بالإنسان أو تهدده بمخاطر، لذلك فمصر تتجه نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .





وأضاف رشاد عبده ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن ، أنه لولا فيروس كورونا لكان العالم كله اتجه إلى الاقتصاد الأخضر.





وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن القطب الجليدى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يؤدى الى انهيار مستوى المياه فى البحار والانهار .



