سر حذف بيان الصلح بين فضل وكهربا ومكالمة الخطيب مع رئيس الجبلاية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جلسة الصلح بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم ومحمود كهربا لاعب الألي التي تم عقدها بالأمس في مقر اتحاد الكرة في حضور عمرو الجنايني رئيس الجبلاية ومحمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي .







وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: " أزمة كهربا وفضل تصاعدت بشكل كبير رغم أنه مكانش يستاهل، تدخل العقلاء وحاولوا إصلاح الأمر، أول يوم تواصل محمود الخطيب مع عمرو الجنايني لكن لم يصلوا لشكل مناسب لإنهاء الموضوع".





وأضاف: " أحد أعضاء الأهلي تواصل مع الجنايني وأكد أن العميد مرجان سيذهب للاتحاد وسيتم إنهاء الأزمة مع فضل، وفي الوقت نفسه لجنة الانضباط استمعت لأقوال فضل، وفي تلك الجلسة توصّلوا إلى تفهم وكان هناك اتفاق لخروج بيان بشكل جميل".

وتابع:" الاتحاد أصدر بيان بشكل منفرد وبعد ذلك تم حذف البيان لأن الصيغة لم تعجب الأهلي، تدخل الكبار وقربوا وجهات النظر وبالفعل تلاقت وجهات النظر وفضل أكد أن كهربا أخيه الأصغر ولم يكن هناك داعى للتصعيد".



