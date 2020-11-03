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تعليم

ورشة عمل حول التعليم المدمج بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:35 م
جانب من الورشة
جانب من الورشة
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق انه ضمن مشروع تطوير مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق وإنشاء وحدات فرعية بكليات التجارة والحقوق والعلوم والتربية رياضية بنات ،نظمت كلية التربية الرياضية بنات اليوم ورشة عمل بعنوان " التعليم المدمج: المنهجية والتقويم " Blended Learning: Methodology & Assessment " .

 
تناولت ورشة العمل عدد من المحاور حول تعريف التعليم الإلكتروني ،ومفاهيم التعليم المدمج ، وطرق تحضير محتوي المنهج وتسجيل المحاضرات ونشرها ، وطرق تنفيذ الفصل المقلوب ( Google Forms Flipped Classroom ) ، وتشكيل فريق وحدة التعليم الإلكتروني ومهام كل عضو ، ومميزات استخدام الاختبارات الإلكترونية في التعليم الهجين .

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أكد الدكتور محمد عوض البربري المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم أن الورشة تأتي في إطار الأنشطة التي ينفذها المركز وفقا لمنظومة التعليم الهجين التي يشرف عليه المجلس الأعلي للجامعات الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد، مشيرا إلي أن المركز وضع خطة تنفيذية لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالكليات المشاركة وغير المشاركة بالمشروع ، وموضحا أن الخطة لتطبيق التعليم المدمج "الهجين" تتضمن عدة محاور حول تدريب أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة نواتج التعلم، والقياس والتقويم ، مع ملاحظة احتساب نسبة مشاركة كل من "التعلم وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين" وفقًا للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات بالكليات المختلفة ، وتوظيف تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة للتقويم بالكليات وسط إجراءات احترازية مشددة طوال فترة الدراسة والامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

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