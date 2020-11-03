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أخبار البلد

الأرصاد: سحب رعدية وأمطار على الوجه البحري والسواحل غدا.. وطقس القاهرة معتدل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:36 م
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، معتدل نهارا على الوجه البحري والقاهرة بارد ليلا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالوجه البحري.

ويكون الطقس لطيفا نهارا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بوسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما في الصعيد يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، وتبقى الظاهرة الجوية المؤثرة نشاط الرياح المثيرة للأتربة وتقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 18، السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى و24 للصغرى، وشمال الصعيد 27 للعظمى و18 للصغرى، وجنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 20.

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