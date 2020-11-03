الأرصاد: سحب رعدية وأمطار على الوجه البحري والسواحل غدا.. وطقس القاهرة معتدل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، معتدل نهارا على الوجه البحري والقاهرة بارد ليلا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالوجه البحري.





ويكون الطقس لطيفا نهارا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بوسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





أما في الصعيد يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، وتبقى الظاهرة الجوية المؤثرة نشاط الرياح المثيرة للأتربة وتقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية.



